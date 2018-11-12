البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13613 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2197 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 13328 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1757 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 478 نقطة.
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