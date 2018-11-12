البورصة: تنفيذ صفقة على "ديب تك للخدمات البترولية" بقيمة 2 مليون دولار

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة ديب تك للخدمات البترولية لعدد 20.4 ألف سهم بقيمة 2 مليون دولار خلال جلسة تداول الأحد بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة العربى سنتر للتجارة والاستيراد والتصدير لعدد 2.6 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 16.7 مليون جنيه.

وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة العربى للمعادن الحديثة لعدد 1.1 مليون ورقة مالية بقيمة 10.5 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 66 مليون جنيه بكمية تداول 4.3 مليون ورقة مالية منفذة لعدد 18 شركة.