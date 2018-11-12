الإحصاء: 19.9 مليار جنيه صادرات مصرية لدول حوض النيل فى عام بزيادة 72%

كتبت- هبة حسام

بلغ إجمالى قيمـة الصادرات لدول حوض النيل 19,9 مليار جنيه عام 2017، مقابل 11.6 مليار جنيه عام 2016، بنسبــة زيــادة قدرهــا 72.1%، وذلك حسبما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان له اليوم الاثنين.

وأوضح الجهاز فى بيانه والصادر حول النشرة السنوية للتبادل التجارى بين مصـر ودول حوض النيل لعام 2017، أن إجمالى قيمــة الـواردات مـن دول حوض النيل بلغ 6.8 مليار جنيه عـام 2017، مقابــل 3.9 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 72.2 %.

وأشار البيان إلى أن أن السـودان تحتل المرتبــة الأولــى للصادرات بقيمـة 8.1 مليار جنيه عـام 2017، مقابل 6.0 مليار جنيه عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 35.9 %، لافتا إلى أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان، والتى تمثلت فى لـدائن ومصنوعاتها "مـواد خام لصناعة البلاستيك، حـديــد ومصنوعاتـه، سكر ومصنوعات سكرية".

وفى المرتبة الثانية، جاءت كينيا بصادرات إليها بلغت قيمتها 5.3 مليار جنيه عام 2017، مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2016 بنسبه زيادة قدرها 88.4%، وتمثلت أهم الأصناف المصدرة إلى كينيا فى، السكر ومصنوعاته، الصابون ومحضرات الغسيل والشموع الصناعية.

وعلى مستوى الواردات من دول حوض النيل، جاءت كينيا فى المرتبة الأولى للواردات بقيمة 4.7 مليار جنيه عام 2017، مقابل 3.0 مليار جنيـه عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 57.2%، وتمثلت أهـم الأصناف التى تم استيرادها فى، "بن وشاى وبهارات وأقاوية".

وتلاها السودان فى المرتبة الثانية بواردات بلغت قيمتها 1.9 مليار جنيه عام 2017، مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2016 بنسبه زيادة قدرها 158.0%، وتم استيراد من السودان، حيوانات حيه، قطن، حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف.

كما أشار جهاز الإحصاء فى بيانه إلى المنتجات المصدرة لدول حوض النيل بشكل عام، والتى احتلت المنتجات الكيماوية والبلاستيك المرتبة الأولـى بها بقيمة 6.0 مليار جنيه عام 2017، مقابل 3.0 مليار جنيه عام 2016 بنسبه زيادة قدرها 97.0%.

بينما جــاءت مجموعــة المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة والمشروبــات والتبـغ فـى المرتبـة الأولــى للــواردات، بقيمة 5.6 مليـار جنيــه عـام 2017، مقابــل 3.5 مليــار جنيـه عـام 2016 بنسبـه زيــادة قـدرها 58.4 %.

من الجدير بالذكر، أن النشرة السنوية للتبادل التجارى بين مصـر ودول حوض النيل، تتنــاول حجـم التجارة (صادرات - واردات ) مع دول حوض النيل وهى: "السودان – أثيوبيا – أوغندا – الكونغو – كينيا – تنزانيا - رواندا - بروندى – إريتريا".