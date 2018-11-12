video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تفتح باب التقديم لإمامة المصلين فى صلاة القيام بمكافات مجزية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:26 م
الأوقاف تفتح باب التقديم لإمامة المصلين فى صلاة القيام بمكافات مجزية ارشيفية
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

قررت وزارة الأوقاف، أن تكون مكافأة إمامة الناس فى صلاة القيام بجزء خلال شهر رمضان 1440هـ لأصحاب الصوت الحسن من ثلاثة إلى خمسة آلاف جنيه، وقال بيان صحفى: إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الوزارة بتشجيع المتميزين من الأئمة وتحفيزهم وإكرام قراء القرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن.

واشترطت الوزارة على المتقدمين الآتى: اعتماد جميع الناجحين فى مسابقة صلاة القيام العام الماضى وصرف مكافأة قدرها 2000 جنيه لكل منهم بدون دخول أى مسابقة جديدة حال قيامه بهذا العمل وفق خطة الوزارة، وفى حال تقدم أحدهم لمسابقة الصوت الحسن ونجاحه فيها يتم رفع مكافأته إلى ثلاثة آلاف جنيه، مع مكافأة استثنائية للأكثر تميزًا تحددها اللجنة المشكلة بموافقة السلطة المختصة وبما لا يجاوز إجماليه خمسة آلاف جنيه، وعلى أن يتم التوزيع فى المكان الذى تحدده الوزارة فى أى مسجد أو محافظة على مستوى الجمهورية، مع توفير سكن شخصى لإقامته حال الاستعانة خارج محافظته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأوقاف" :مكافأة لمن يرشد بالمستندات عن أى وقف غير مدار بمعرفة الوزارة

وزاره الاوقاف

مسابقة القران الكريم

صلاة القيام




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة