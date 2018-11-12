الأوقاف تفتح باب التقديم لإمامة المصلين فى صلاة القيام بمكافات مجزية

كتب إسماعيل رفعت

قررت وزارة الأوقاف، أن تكون مكافأة إمامة الناس فى صلاة القيام بجزء خلال شهر رمضان 1440هـ لأصحاب الصوت الحسن من ثلاثة إلى خمسة آلاف جنيه، وقال بيان صحفى: إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الوزارة بتشجيع المتميزين من الأئمة وتحفيزهم وإكرام قراء القرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن.

واشترطت الوزارة على المتقدمين الآتى: اعتماد جميع الناجحين فى مسابقة صلاة القيام العام الماضى وصرف مكافأة قدرها 2000 جنيه لكل منهم بدون دخول أى مسابقة جديدة حال قيامه بهذا العمل وفق خطة الوزارة، وفى حال تقدم أحدهم لمسابقة الصوت الحسن ونجاحه فيها يتم رفع مكافأته إلى ثلاثة آلاف جنيه، مع مكافأة استثنائية للأكثر تميزًا تحددها اللجنة المشكلة بموافقة السلطة المختصة وبما لا يجاوز إجماليه خمسة آلاف جنيه، وعلى أن يتم التوزيع فى المكان الذى تحدده الوزارة فى أى مسجد أو محافظة على مستوى الجمهورية، مع توفير سكن شخصى لإقامته حال الاستعانة خارج محافظته.