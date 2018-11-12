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اضبط مخالفة.. الباعة الجائلون يفترشون كوبرى كلية "الطب" بالزقازيق

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:00 ص
اضبط مخالفة.. الباعة الجائلون يفترشون كوبرى كلية "الطب" بالزقازيق جانب من افتراش الباعة
الشرقية – إيمان مهنى
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أعرب أهالى مدينة الزقازيق عن استيائهم، بسبب انتشار الباعة الجائلين على كوبرى مشاة كلية الطب، وكذلك إزالة المحافظة للمطبات الصناعية من أمام مستشفيات المبرة والجامعة، مما تسببت فى حوادث.

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أن كوبرى المشاة أعلى "بحر مويس" عرضة أقل من مترين، يقصده الآلاف من طلاب الجامعة والمرضى والموظفين المتجهين لمستشفيات الجامعة والمصالح الحكومية، للعبور للجانب الثانى لركوب وسائل الموصلات.

وقال محمود يوسف، إن انتشار الباعة الجائلين على الكوبرى، يعيق الحركة بشكل كبير، خاصة فى أوقات الصباح والذروة، مضيفا أنهم فوجئوا بإزالة مطبات الصناعية من ناحية مستشفى المبرة وثانى عند مستشفى الجامعة، مما أدى لزيارة سرعة السيارات وتعرض المارة للحوادث، خاصة كبار السن الذى لا يستطيعون تفادى السيارات.

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