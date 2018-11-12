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إصلاح عطل فنى بعربات قطار القاهرة - الأقصر.. ومصرع شاب صدمه قطار بسوهاج

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:08 ص
إصلاح عطل فنى بعربات قطار القاهرة - الأقصر.. ومصرع شاب صدمه قطار بسوهاج قطار - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت الإدارة الهندسية لسكك حديد سوهاج، من إصلاح عطل مؤقت بإحدى عربات القطار رقم 160 القاهرة الأقصر، فور وصوله محطة سكك حديد الحمادية محطة فرعية، وذلك بعد ساعة و15 دقيقة من حدوث العطل.

وعلى جانب أخر لقى شاب مصرعه اصطدم به قطار أثناء قيامه بإخراج أجزاء من جسمه لحظة وقوفه على باب قطار آخر كان يستقله بدائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج.

جاءت الواقعة الأولى بتلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد الحمادية بتعطل القطار رقم 160 القاهرة – الأقصر عقب وصوله لرصيف المحطة .

وبالإنتقال والفحص تبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل فني بعرابات القطار، وقام مسئولي هيئة السكة الحديد بإصلاح العطل واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة ساعة و "15" دقيقة، وأتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات ولحين استئناف رحلاتها.

أما الواقعة الثانية بتلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة المنشاة، باصطدام قطار بشخص بناحية خارفة  دائرة المركز والفحص تبين أنه أثناء استقلال همام ع ا م - 20 سنة طالب ويقيم جزيرة جرجا دائرة مركز جرجا القطار رقم 832 مميز القاهرة – أسوان ووقوفه بجوار أحد أبوابه وإخراج الجزء العلوى من جسده اصطدم به القطار رقم 159 مميز الأقصر – القاهرة مما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى وبسؤال كلاً من والده عامر ا م 42 سنة مزارع  وفارس ع م - 19 سنة طالب نجل عمومته - كان برفقته ويقيمان بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

 

 


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