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إخلاء إدارى لعقار من ثلاثة طوابق بشارع الثانوية فى المنصورة لخطورته

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:49 م
إخلاء إدارى لعقار من ثلاثة طوابق بشارع الثانوية فى المنصورة لخطورته جانب من اخرلاء العقار
الدقهلية شريف الديب
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نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة، قرار الإخلاء الإدارى لعقار مكون من ثلاث طوابق بشارع الثانوية.

يأتى ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة، وتحت إشراف اللواء فهيم مكاوى مساعد مدير الأمن، العقيد حسام الجداوى مأمور قسم أول المنصورة، الرائد حمدى الطنمبولى رئيس مباحث قسم أول.

حيث انتقلت لجنة برئاسة منى المتبولى نائب رئيس الحى، وعضوية كلا من أحمد مناع، خالد مطاوع أعضاء قانونيين،عبد الكريم محمد كامل من الإشغالات، وأيمن عبد المنعم فنى شئون هندسية، ومنير المتولى مسئول متابعة التنظيم، لموطن العقار رقم ( ٢٩ ) الكائن بشارع أحمد ماهر من الثانوية، الصادر بحقة القرار الهندسى الذى يقتضى بإخلاء الدور الثالث من العقار من شاغلية والمنقولات، وإخلاء باقى العقار إخلاء جزئى من شاغلية دون المنقولات لترميم باقى العقار، والعقار مكون من دور أرضى محلات وثلاث أدوار علوية، وقد تم فصل كافة المرافق عن العقار وتنفيذ قرار الإخلاء.


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إخلاء إداري لعقار




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