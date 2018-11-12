إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 48 شخصا شمال غربى الجزائر

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تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية بولاية عين تموشنت "شمال غرب" من إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية وتوقيف 48 مهاجرا غير شرعى بعرض البحر.

وذكر بيان لقوات حرس السواحل، اليوم الإثنين، أن الوحدات العائمة لحرس السواحل أوقفت زورقا مطاطيا بعرض البحر شمال رأس فيغالوا كان يقل 29 شخصا من ضمنهم 5 أطفال أحدهم لا يتجاوز عمره ستة أشهر و3 نساء، جميعهم من ولاية وهران (غرب) انطلقوا فى محاولة للهجرة غير الشرعية.

وأضاف البيان، أن حرس السواحل أحبط أيضا محاولة ثانية للهجرة غير الشرعية، حيث تم توقيف 19 شابا ينحدرون من ولاية تيارت (شمال غرب) على زورق مطاطى قد انطلقوا من خليج الرأس الأبيض بوهران.

وأشار إلى أنه تم نقل الموقوفين إلى ميناء بوزجار بولاى عين تموشنت؛ لاستكمال الإجراءات القانونية، وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة.