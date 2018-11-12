video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف القليوبية تنظم اليوم احتفالية "محمد رسول الإنسانية"

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:00 ص
أوقاف القليوبية تنظم اليوم احتفالية "محمد رسول الإنسانية" محافظة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أكد الشيخ صفوت ابو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن سيتم تنظيم مؤتمر "محمد رسول الإنسانية"، ظهر اليوم الاثنين، وذلك ضمن احتفالات وزارة الأوقاف بمولد الرسول الكريم، وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب مجموعة من القيادات الكنسية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات صحفية، أنه يعقد المؤتمر الدينى على مسرح مدرسة الشبان المسلمين بمدينة بنها، تحت رعاية وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية وبحضور قيادات المحافظة.

وأوضح "أبو السعود"، أنه سيتم استمرار حملة رسول الانسانية طوال شهر ربيع الأول بكافة الإدارات التابعة للمديرية بالمحافظة وفقا لجدول تم وضعه لكل الإدارات يصل إلى 30 احتفالية طوال الشهر، وتخصيص خطب صلاة الجمعة طوال الشهر بالتذكير بأسلوب وسنة النبي محمد، إلى جانب استمرار الأمسيات والدروس والقوافل طوال الشهر، بهدف التذكير بسيرته العطرة وأخلاقه الكريمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن القليوبية يحبط سرقة بالإكراه ويضبط 3 عناصر إجرامية

6 كليات بجامعة بنها تحسم انتخابات اتحادات الطلاب بالتزكية

ضبط مصنعين للكابلات الكهربائية والملابس الجاهزة بدون ترخيص

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

أوقاف القليوبية

محمد رسول الانسانية




لا تفوتك
وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة