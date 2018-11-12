أوقاف القليوبية تنظم اليوم احتفالية "محمد رسول الإنسانية"

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الشيخ صفوت ابو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن سيتم تنظيم مؤتمر "محمد رسول الإنسانية"، ظهر اليوم الاثنين، وذلك ضمن احتفالات وزارة الأوقاف بمولد الرسول الكريم، وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب مجموعة من القيادات الكنسية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات صحفية، أنه يعقد المؤتمر الدينى على مسرح مدرسة الشبان المسلمين بمدينة بنها، تحت رعاية وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية وبحضور قيادات المحافظة.

وأوضح "أبو السعود"، أنه سيتم استمرار حملة رسول الانسانية طوال شهر ربيع الأول بكافة الإدارات التابعة للمديرية بالمحافظة وفقا لجدول تم وضعه لكل الإدارات يصل إلى 30 احتفالية طوال الشهر، وتخصيص خطب صلاة الجمعة طوال الشهر بالتذكير بأسلوب وسنة النبي محمد، إلى جانب استمرار الأمسيات والدروس والقوافل طوال الشهر، بهدف التذكير بسيرته العطرة وأخلاقه الكريمة.