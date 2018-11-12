أسعار النفط اليوم الاثنين 12-11-2018 برنت يسجل 71.59 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين 12-11-2018، بنحو 2% حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 71.59 دولار للبرميل بارتفاع بلغ 2% مقارنة مع الإغلاق السابق، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1.5 % إلى 61.08 دولار للبرميل.

ويأتى ارتفاع أسعار خام برنت 2%، بعد أن أعلنت السعودية أكبر مُصدر للنفط فى العالم، خفض الإمدادات فى ديسمبر، فى إجراء يُرجح أنه يهدف إلى وقف تراجع السوق الذى شهد انخفاض الخام 20 % منذ مطلع أكتوبر الماضى.

وقال وزير الطاقة السعودى: إن المملكة تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 0.5 مليون برميل يوميا فى ديسمبر المقبل وذلك فى الوقت الذى تواجه فيه أوبك آفاقا غامضة فى محاولاتها لإقناع المنتجين الآخرين بالموافقة على خفض منسق للإنتاج.

وقال الوزير: إن مخصصات أرامكو السعودية لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا فى ديسمبر بالمقارنة مع نوفمبر، بسبب الانخفاض الموسمى فى الطلب، ويمثل ذلك تخفيضا فى إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5%.

التحليل يظهر ضرورة خفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا



وقال الفالح إن أوبك وحلفاءها متفقون على أن التحليل الفنى يُظهر الحاجة إلى تحقيق التوازن فى السوق عن طريق خفض المعروض النفطى العام القادم بنحو مليون برميل يوميا مقارنة مع مستويات أكتوبر.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت يوم الخميس عن مصادر مطلعة أن أهم مركز أبحاث تموله الحكومة السعودية يدرس التأثيرات المحتملة على أسواق النفط لتفكك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال الفالح إن مركز الأبحاث كان يسعى فحسب ”للتفكير خارج الصندوق“ وتحليل جميع التصورات وإن القيادة السعودية ”لا تفكر فى إلغاء أوبك على الإطلاق“.

مصدرو النفط يبحثون مقترحا بخفض الإنتاج فى العام القادم



فيما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن هيثم الغيص محافظ الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قوله يوم الاثنين إن اجتماعا بين كبار مصدرى النفط فى أبوظبى ”بحث مقترحا بتعدیل جدید حول تخفیض الإنتاج نوعا ما خلال العام المقبل، وقال إن المقترح لم يحدد كمية الخفض.

متوسط إنتاج النفط الروسى 11.39 مليون برميل يوميا فى نوفمبر



قال مصدر مطلع على بيانات وزارة الطاقة الروسية إن متوسط إنتاج روسيا اليومى من النفط بلغ 11.39 مليون برميل يوميا فى الفترة من 1 إلى 11 من نوفمبر.

رئيس لوك أويل يقول إن سعر النفط مرتفع نسبيا



قال وحيد على كبيروف الرئيس التنفيذى لشركة لوك أويل الروسية إن سعر النفط الحالى مرتفع نسبيا وإن من السابق لأوانه بحث تخفيضات محتملة للإنتاج العام القادم وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الإعلام الروسية يوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن كبيروف قوله إنه يتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستواها الحالى حتى نهاية العام وأن تبلغ بين 70 و75 دولارا للبرميل فى العام القادم.