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أبو الغيط: الجامعة العربية تولى أهمية كبيرة لتماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:05 م
أبو الغيط: الجامعة العربية تولى أهمية كبيرة لتماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية أبو الغيط وجبريل الرجوب
كتب مصطفى عنبر
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استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، الاثنين، جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، حيث ناقش معه مستجدات القضية الفلسطينية، بما فى ذلك ملف المصالحة والأوضاع فى غزة، وسُبل الحفاظ على المشروع الوطنى الفلسطينى.

وصرح السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد للرجوب الأهمية التى توليها الجامعة العربية لتماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية فى هذه المرحلة الدقيقة، ذلك أن هذا التماسك هو ما يعزز قوة الموقف الفلسطينى فى مواجهة أية أجندات خارجية تستهدف تذويب القضية وتجريدها من محتواها السياسى والقانونى والتاريخى، مُشدداً على أن الجامعة العربية تساند الشعب الفلسطينى والقيادة الفلسطينية فى نضالهما الباسل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


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