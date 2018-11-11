وزيرة الهجرة عن واقعة الاعتداء على مصرية بالكويت: "كرامتنا خط أحمر"

علقت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، على واقعة الاعتداء على فاطمة المواطنة المصرية فى دولة الكويت، والتى انتشر فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعى مؤخراً تشرح فيه واقعة الاعتداء عليه، مشددة، : " كرامة المصري وبالأحرى كرامة المرأة المصرية خط أحمر ، لكننا نحترم السلطة الكويتية و القضاء الكويتي".

وأضافت نبيلة مكرم في كلمتها خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المنعقد اليوم الأحد لاستعراض خطتها للفترة المقبلة، أن الڤيديو مؤثر جدا ، وأن كل الجهات تدخلت للحصول على حقها، متابعة، : " لكن أنا عاوزه أشير لنقطة إن لما الموضوع حصل فاطمة لجأت للسوشيال ميديا، لماذا لا نثق في سفاراتنا في الخارج".

وواصلت السفيرة حديثها عن واقعة فاطمة كمثال استشهدت به للعلاقة بين المصريين في الخارج والسفارات في عدد من الوقائع، قائلة: " أنا عاوزه أقول لكل الناس، إن فيه جهد حقيقي يُبذل الآن في السفارات، ولابد أن نثق فيها، وأنا طلبت عدم تداول الڤيديو حرصا على مصلحة الدولة ومصلحة فاطمة، كلنا مركزين في حقها ومش عاوزين حد يقول دى شهرت بحد".

وقالت وزيرة الهجرة:"فاطمة حقها مش هيرجع بالسوشيال ميديا، فاطمة حقها هيرجع بالقانون، احنا فضلنا ورا قضية وحيد لغاية ما الراجل اللى اعتدي عليه خد 17 سنة سجن، وحقيقى كلنا شغالين لمصلحة كرامة المصريين في الخارج ".