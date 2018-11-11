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محتجة عارية الصدر تركض نحو موكب ترامب فى باريس

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:36 م
محتجة عارية الصدر تركض نحو موكب ترامب فى باريس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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ركضت محتجة عارية الصدر، صوب موكب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى شارع الشانزيليزيه فى باريس قبيل احتفال اليوم الأحد لإحياء الذكرى المئوية لمعاهدة إنهاء الحرب العالمية الأولى قبل أن تلقى الشرطة الفرنسية القبض عليها.

ويبدو أن المرأة عضو فى منظمة (فيمين) المدافعة عن حقوق المرأة ومقرها باريس والتى كثيرا ما تنظم مظاهرات صادمة احتجاجا على التحيز الجنسى والعنصرية ورهاب المثلية الجنسية وغيرها من القضايا الاجتماعية والسياسية.

واقتربت المحتجة إلى مسافة بضعة أمتار من الموكب فى واقعة من المرجح أن تثير التساؤلات بشأن تأمين الاحتفال الذى يحضره نحو 70 من زعماء العالم.

 

 


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