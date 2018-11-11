كل شىء عن صناعة الألباستر والتحف الفرعونية أشهر حرفة يدوية بغرب الأقصر.. صور

رغم عشرات السنين مازالت مملكة الصناعة اليدوية تقدم السحر الخاص بها للسائحين الأجانب خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر، تلك المملكة الرائعة هى "فن صناعة الألباستر" وتقليد التحف الفرعونية التاريخية لبيعها كهدايا تذكارية للسائحين الأجانب، ويعتبر فن الألباستر من الفنون الجميلة التى يشتهر ويتميز بها أهل غربى الأقصر.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء، تفاصيل فن الألباستر وأشهر صانعيه وكيفية جلب الأحجار الخاصة بصناعة التحف الفنية يدوياً بمدينة القرنة غربى محافظة الأقصر:-

1. فى عصور ملوك الفراعنة استخدم الألباستر فى صناعة الأوانى التى تقدم فيها المشروبات قربانا للآلهة فى المعابد القديمة

2. استخدم الألباستر فى الحياة اليومية بالمنازل كانت تصنع منه أوانى العطور والزيوت

3. صناعة الألباستر فن حقيقى لا يقل قيمة عن فن الخزف أو النحت، ويحتاج إلى مجهود أكبر من باقى الفنون المشابهة له

4. حجر الألباستر يحتاج فنان ونحات مميز للقيام بتشكيلها بصورة مرهقة للغاية

5. حجر الألباستر يختلف بألوانه من "الأبيض والوردى والبيج والبنى والرمادى والأسود والأخضر" ولكل حجر استخدامه للفنان الذى يصنعه

6. تستقر صناعة الألباستر فى مدينة القرنة منذ عشرات السنين بمنطقة جبل القرنة ومداخل مقابر وادى الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت بغربى الأقصر

7. مازالت توجد المعارض والورشة الفنية المميزة لصناعة الألباستر وتقليد التحف منتشرة على جانبى الطريق

8. المهنة يتوارثها الشباب من الأجداد والأبناء الذين ينقلون تلك الحرف إلى أطفالهم للحفاظ عليها من الاندثار

9. تم مؤخرا تأسيس جمعيات لتلك الصناعة لتعليم الجميع حتى خريجى الكليات والمعاهد العليا حتى يستفيدون بشكل أكبر منها

10. الجمعيات الجديدة تعلم المهنة وتساهم فى المزج بين الفن القديم والتطور التكنولوجى لمواجهة الزحف الصينى فى كافة الصناعات

11. تصنع من تلك الأحجار التماثيل للملوك والتصميمات للمعابد والآثار الفرعونية القديمة والتى يقبل عليها السياح بصورة مميزة فى الأقصر لتكون هدايا لأسرهم وأصدقاؤهم

12. بداية ظهور تلك الفنون فى التاريخ عندما قام مهندس الملك خوفو المسئول وقتها عن تصميم وبناء الهرم الأكبر بقطع ألواح ضخمة من أحجار الرخام المصرى أو الألباستر

13. قام مهندس الملك خوفو بنقل تلك الأحجار عبر نهر النيل ليقوم بتغليف حجرة الملك خوفو التى بناها داخل الهرم وكانت بمثابة لوحة جمالية داخل حجرات الأهرامات

14. يتمتع هذا الحجر الجميل بطواعية للنقش تظهر إبداعات الفنان الذى يتناولها

15. المهندس "الأمير حمايونو" استطاع من هذا الحجر إهداء الملك "خوفو" نموذجاً مصغراً من تصميمه للهرم الأكبر وبعدها قام الملك بإهداء كل أصدقائه من الملوك والأمراء ممن زاروا مصر قطعا من الألباستر كتب عليها "خوفو راعى الأرض"

16. الحاج سيد المطعنى أحد أشهر نجوم فن النحت وتقليد التحف بالبر الغربى

17. الحاج سيد المطعنى تعلم ذلك الفن منذ طفولته فى بيت "هوارد كارتر" مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون

18. المطعنى برع فى تلك الصناعة التى ساعدته فى الشهرة بالخارج وزار عدة دول أوروبية وقدموا له عدة طلبات لتأسيس مدارس لتقليد التحف فى بلدانهم ولكنه رفض لكونه يعلمها لأبناء محافظة الأقصر من محبى الفن التاريخى المميز

19. المطعنى صنع تحف وتماثيل وهدايا لعدد من المشاهير منهم الملكة صوفيا ملكة أسبانيا وعمدة مدينة باريس وعمدة مدينة نيس ونجوم كرة القدم والفن الاجانب الذين يزورون مصر

20. حصل الحاج سيد المطعنى على الدكتوراه الفخرية من جامعة سيدنى باستراليا وزارها عدة مرات

21. كل معارض البر الغربى أصبحت حالياً تقدم مختلف أشكال وأنواع التحف المصنوعة يدوياً وبالتكنولوجيا الحديثة بالماكينات المستورة من الخارج وعلى رأسها الصيني

22. الأسعار لتحف الألباستر وغرها يبدأ سعرها من 50 جنيها على حسب الحجم والشكل وتصل لآلاف الجنيهات بحسب الفن والحرفة المميزة المستخدمة فى صناعتها