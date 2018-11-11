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الجيش البريطانى مستعد لـ "مدّ يد العون" حال عدم التوصل لاتفاق حول "بريكست"

الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:01 م
الجيش البريطانى مستعد لـ "مدّ يد العون" حال عدم التوصل لاتفاق حول "بريكست" السير نيك كارتر رئيس الأركان البريطانى
لندن /أ ش أ/
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قال رئيس الأركان البريطانى السير نيك كارتر، إن الجيش "مستعد لمدّ يد العون" حال عدم التوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى (بريكست).

ونقلت صحيفة "الميرور" البريطانية عن السير كارتر قوله إن هناك "تفكيرا جادا" تنخرط فيه قيادات عسكرية حول الكيفية التى يمكن أن يساعدوا بها حال تعرّض الموانئ والطرق للإغلاق، لافتا إلى أن أحدًا لم يطلب بعد من الجيش أن يساعد فى تخزين أطعمة وأدوية، لكن القوات المسلحة بصدد إعداد "خطة طوارئ معقولة.. إننا منخرطون فى تفكير جاد حول مواجهة الموقف أيا كان".

وتأتى تصريحات رئيس الأركان فى ظل تزايد احتمالات عدم التوصل لاتفاق حول "بريكست"، حيث ترفض كافة الأطراف المعنية خطط ماى بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، الُمحدد له 29 مارس القادم.

وفى وقت سابق، أقرّ وزير التجارة البريطانى ليام فوكس بوجود قضايا خلافية لا تزال تعوق التوصل لاتفاق بين بلاده والاتحاد الأوروبى حول "بريكست". وقال إن بريطانيا إذا فشلت فى التوصل إلى ما تريده فى قضايا عالقة كحدود ايرلندا الشمالية "فقد لا نكون قادرين على التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي".

ولا تزال مسألة الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا تمثل عقبة رئيسية على طريق الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى حول "بريكست".

 


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