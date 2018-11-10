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15 توصية لمحافظ القليوبية فى ملتقى شباب الجامعات بحضور وزيرة الثقافة

السبت، 10 نوفمبر 2018 08:49 م
15 توصية لمحافظ القليوبية فى ملتقى شباب الجامعات بحضور وزيرة الثقافة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، توصيات الملتقى الإقليمى الاول لشباب الجامعات المصرية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى تحت شعار "الثقافة والشباب فى المواجهة"، والتى تنوعت ما بين الدعوة لزيادة الاهتمام والتمكين لذوى الإعاقة؟، إلى جانب دع المشروعات الصغيرة ودعم تنوعها، والاهتمام بإقامة الأعمال الجماعية، ودعم فكر الشباب للتطوير.

 

وأوضح المحافظ أن التوصيات تضمنت، الاهتمام بعمل حضانات للمشروعات الصغيرة من خلال تفعيل قانون المنشأت الصغيرة والذى سيسهم فى دفع حركة تلك المشروعات، إلى جانب تقديم الشباب لأفكار غير تقليدية لعمل مشروعات وتقديم دراسة جدوى شاملة لمشروعات تسهم فى تلبية احتياجات السوق وذلك من خلال إقامة تدريب كافى للشباب، والتأكيد على وجود المخاطرة للوصول إلى النجاح، وضرورة طرح فكرة انشاء بنك للمشروعات الصغيرة يسهم فى تسهيل التمويلات يوازى عمل جهاز تنمية المشروعات.

 

كما تضمنت التوصيات، توفير عدد مناسب من المدربين لريادة الأعمال والتنسيق مع جامعة بنها لتدريب أكبر عدد من الشباب بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى وبنك مصر، وتشجيع العمل فى القطاع الخاص، والتوصية بعمل مشروع يضم كافة الغارمات بالمحافظة لتوفير دخل ثابت لحمايتهم.

 

وتابع المحافظ، أن التوصيات تضمنت أيضا إقامة مشروعات على أرض المحافظة سيكون للشباب دور مهم فيهم، وعمل مناطق صناعية للشباب يتم تقسيمها لمجموعة أنشطة مختلفة، إلى جانب زيادة عدد مشروعات وظيفتك جنب بيتك بالمحافظة لتسهيل العمل للشباب، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب وتأهيل الشباب، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، تنظيم مبادرات شبابية على غرار مبادرة "شارك ونظف" لدعم مساهمة الشباب فى العمل العام التطوعى.

 

واختتمت التوصيات، بضرورة عمل مؤتمر بكل محافظة يضم ذوى الاحتياجات الخاصة للتعرف على كافة المطالب الخاصة بهم بصفة دورية، والتأكيد على ضرورة احتضان قصور الثقافة للشباب الموهوبين ودعمهم.

 

وتضمن جدول الأعمال كلمة لكل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم يقسم الملتقى إلى ثلاث ورش الأولى بعنوان "الشباب فى موقع المسئولية" ويديرها الدكتور كمال غلاب نائب وزير التخطيط والمتابعة الأسبق والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات السابق، والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف السابق.

 

أما المرحلة الثانية فتأتى تحت عنوان، "الإدارة وريادة الأعمال" ويديرها كلا من الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

 

وفى المرحلة الثالثة تأتى تحت عنوان الشباب والثقافة وتنمية المجتمع ويديرها رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه، ويختتم اللقاء بكلمة لرئيس الهيئة وإعلان توصيات الملتقى، ثم كلمة للدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وختام أعمال الملتقى.

 


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