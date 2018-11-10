وكيل أوقاف القليوبية: غرامة 20 ألف جنيه والسجن عاما لمن يصعد المنبر بدون تصريح

القليوبية - إبراهيم سالم

تبذل وزارة الأوقاف جهودا كبيرة لنشر الإسلام الوسطى المعتدل، البعيد عن الأفكار الهدامة والمتطرفة التى تنادى بإراقة الدماء، وذلك من خلال قوافل دعوية وحملات ومبادرات لمشاركة المجتمع والشباب فى تناول الأفكار المعتدلة، وكان لـ"اليوم السابع" هذا الحوار مع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية الشيخ صفوت أبو السعود.

- ما هى الحملات التى دشنتها مديرية الأوقاف بالقليوبية؟

هناك العديد من الحملات التى تساهم فيها مديرية الأوقاف بالقليوبية بشكل كبير، منها حملة التعريف بالنبى فى شهر مولده والتى جاءت تحت عنوان "حملة رسول الإنسانية" وتشمل التنبيه على المبادئ المشتركة فى كل الأديان من القيم والاخلاق والمعاملات والسلوكيات والمواطنة، فى ظل الظروف الحالية من تجار وأدعياء الدين والمتطرفين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويستبيحون دماء المسلمين والهجوم على دور العبادة، والدليل على ذلك لم يفرقوا بين مسجد أو كنيسة.

فالحملة تهدف لتنفيد الحجج التى يلجأ إليها هؤلاء فى القتل واستباحة الدماء والعرض والنفس، وتناول أسس التعاون المشترك ولافرق بين مسلم أو مسيحى، فالله تعالى قال: "لقد كرمنا بنى آدم" بصرف النظر عن ديانته أو جنسيته أو عرقه.

- ما هو موقف حملة "وطن بلا إدمان" بالقليوبية حتى الآن؟

حملة "وطن بلا إدمان" وزارة الأوقاف تنظمها من خلال تحديد جدول محدد لكل مديرية على مستوى الجمهورية، لكن مديرية الأوقاف لم تنتظر لأنها مبادرة حيوية، ونستهدف عقد ندوات بمدارس التربية والتعليم ومراكز الشباب، إلى جانب تفعيل صفحات التواصل الاجتماعى لكل إدارة إلى جانب المديرية، ونشر يوميا ما ينادى بالإقلاع عن المخدرات والآثار السلبية عن تناولها على الفرد والمجتمع.

وتخطينا حتى الآن الـ400 قافلة على مستوى المحافظة بالمدارس، وجار التنسيق مع مراكز الشباب بالمحافظة من خلال مديرية الشباب والرياضة لوضع جدول متكامل للبدء سريعا بتلك المراكز وعقد لقاءات مع الشباب.

- كيف سيتم تنفيذ تلك الحملات داخل المحافظة؟

تم توجيه الإدارات المختلفة على مستوى المحافظة للتنسيق مع قصور الثقافة ومراكز الشباب والتربية والتعليم والوحدات الصحية وكل التجمعات التى تضم المواطنين، إلى جانب المساجد وإقامة ندوات تعليمية بها.

وسيتم عقد احتفالية كبرى بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية والقيادات التنفيذية بالمحافظة إلى جانب القيادات الكنسية، الإثنين المقبل، وسيتم تحديد المكان لاحقا.

- هل هناك دورات تدريبية لزيادة المحصلة لدى الأئمة والخطباء بالمديرية؟

الوزارة دائما سريعة الخطى فى تلك الدورات، حيث تعقد دورات تخصصية بالإدارة المركزية بها منها دورات "الإدمان، تنظيم الأسرة، والمواطنة"، إلى جانب الدورات الإدارية، وكان آخرها دورة "تنظيم الأسرة" بالتعاون مع الوزارة لمدة يومين لتدريب الأئمة وتضم ايضا أفراد من الصحة بالمحافظة.

- ما هى خطة المديرية لتفعيل دور الواعظات بالمحافظة.. وسبل الدعم المقدمة لهن؟

دور الواعظات بالمحافظة محدود جدا، حيث إن المحافظة بأكملها تضم 4 واعظات فقط، ويتم توزيعهن وفقا لأقرب منطقة للسكن الخاص بهن، لأنهن يعملن بدون أجر "متطوعات"، ويتم تقسيم دورة العمل خلال الفترة الصباحية أو المسائية ما بين العصر والمغرب، والمديرية مسئولة عنهن، ويتم تنظيم لجان دورية للتفتيش عليهن من قبل المديرية للتعرف على الموضوعات التى يتناولهن، ويتم التركيز فى غالبية الموضوعات المطروحة على منظومة القيم والأخلاق، حيث إن غالبية النصوص الدينية تتحدث عنها فـ95% من الآيات القرآنية تتحدث عن الأخلاق و5% عن العبادات والشعائر والمناسك.









- هل يتم تكثيف الحملات التفتيشية من قبل المديرية على الإدارات المختلفة والمساجد؟

الحملات التفتيشية تعمل بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة على إدارات الأوقاف والمساجد، من خلال جهاز التفتيش والمتابعة بالتعاون من الإدارات ورفع تقرير أسبوعى "الأحد من كل أسبوع"، بعدد المخالفات التى تم رصدها، ومتابعة قوافل الأئمة والندوات والدروس وتواجد الأئمة بالمسجد أم لا.

كما يتم تكثيف المرور على خطباء الجمعة، والتأكيد على عدم صعود أى شخص غير مرخص له للمنبر، والتأكد من التزام الخطيب بخطبة الجمعة والوقت المحدد له، وعلى الفور يتم عمل فورى للمخالفين، فصعود المنبر بدون تصريح من الأوقاف غرامته لا تتعدى 20 ألف جنيه والسجن عاما.