وزير الأوقاف: مفيش حد اعتدى على مال الوقف وكسب فى حياته

نور علي

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف:" عمر ما مخلوق اعتدى على مال الوقف وكسب فى حياته أو شاف خير".

وتابع:" الاعتداء على مال الوقف من الأمور التى يتم التعجيل بالعقاب بها فى الدنيا لأن مال الوقف مال ناس صالحين".

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الدينية لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم هيئة الوقف، قائلا لابد من تغليظ العقوبة على من يثبت تسهيله للاستيلاء على مال الوقف، لافتا إلى أن لديه أمل أن نخرج بقانون يرضى الله وأن يأخذ الأوقاف فى كل البلدان القانون نموذج.

وطبقا لمشروع القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.