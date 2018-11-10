video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: مفيش حد اعتدى على مال الوقف وكسب فى حياته

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:05 م
وزير الأوقاف: مفيش حد اعتدى على مال الوقف وكسب فى حياته الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
نور علي
إضافة تعليق
قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف:" عمر ما مخلوق اعتدى على مال الوقف وكسب فى حياته أو شاف خير".
 
 
وتابع:" الاعتداء على مال الوقف من الأمور التى يتم التعجيل بالعقاب بها فى الدنيا لأن مال الوقف مال ناس صالحين". 
 
 
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الدينية لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم هيئة الوقف، قائلا لابد من تغليظ العقوبة على من يثبت تسهيله للاستيلاء على مال الوقف، لافتا إلى أن لديه أمل أن نخرج بقانون يرضى الله وأن يأخذ الأوقاف فى كل البلدان القانون نموذج. 
 
 
وطبقا لمشروع القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "دينية البرلمان" تناقش مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم هيئة الأوقاف

دينية البرلمان تناقش قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف بحضور الوزير

اخر خبر

البرلمان

الاوقاف

الوقف

مختار جمعة




لا تفوتك
"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة