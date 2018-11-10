وزيرة الصحة من بورسعيد: البنك المركزى دعم قوائم الانتظار بأكثر من مليار جنيه

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمر صحفى فى مبنى عام ديوان محافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأكدت فيه أن الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، دعم ملف قوائم الانتظار بأكثر من مليار جنيه، منذ انطلاق الحملة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما كان له مردود كبير فى سرعة إنهاء القوائم.

وأشارت، وزيرة الصحة، إلى أن الجمعيات الأهلية، أجرت أكثر من 3 آلاف عملية جراحية، فى ملف قوائم الانتظار بجانب الدور الكبير المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة بجانب ومؤسسة مجدى يعقوب ومؤسسات الزكاة، وجمعية الأورمان التى انجزوا أكثر من 40 ألف عملية جراحية، ما أدى إلى استدامة المنظومة لمنع قوائم الانتظار.

وأعلنت، الدكتور هالة زايد خلال المؤتمر الصحفى، إطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة، خلال أيام بشكل مختلف عن الحملات السابقة، وسوف يتم الاعتماد على وسائل إقناع جديدة للأسر لضرورة نشر الوعي بخطورة تلك المشكلة، مشيرة إلى أن ملف الزيادة السكانية سوف يتم ربطه بالملف الصحى.

وأكدت وزيرة الصحة، أن معدلات التنفيذ فى مستشفيات بورسعيد، استعدادًا لاستقبال منظومة التأمين الصحى مبهرة فى التنفيذ وفى الجودة، وإنجاز الأعمال بمعدل قياسي، والانتهاء من جميع الأعمال في 30 مارس 2019.

وأشارت، إلى أن محافظة بورسعيد، سجلت معدلات كبيرة فى الإقبال على مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس "c" والأمراض غير المعدية، وهو ما يعكس وعى الشارع البورسعيدى بأهمية المبادرة.

وأكدت "زايد"، أن بالنسبة لملف التنظيم والأسرة والزيادة السكنية، فوزارة الصحة معنية بجزء من إستراتيجية السكان 2030، والتى تم إطلاقها فى 2015، وفى جزء منها لتنظيم الأسرة بخلاف الشق الطبى، وهناك شق آخر خاص بوزارة الصحة من خلال وسائل تنظيم الأسرة وصحة المراة، مشيرة إلى أن الوزارة أشتغلت خلال الفترة الماضية على التأكد من صحة الأعداد، وبدأ تدريب القوة البشرية، بالتعاون مع الجهات الدولية، مضيفة ليس لدينا أى نقص فى أنواع وسائل تنظيم الأسرة.

وتابعت، أدركنا خلال الفترة الماضية أن الوسائل الإعلامية والإعلانية لم تساعدنا ولم تساعد الأسرة فى اتخاذ قرار تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن الوزارة سوف تشتغل بشكل مختلف فى ملف تنظيم الأسرة ونتوقع أن يكون هناك مردود إيجابى يساهم فى نخفاض معدلات الزيادة السكانية لمصلحة فئات الشباب التى تمثل 65% من فئات المجتمع والأجيال القادمة، مشيرة إلى أن معدلات النمو السكانى فى مصر أرتفع بعد 2011، والفترة المقبلة، الملف السكانى سوف يكون ضمن ملف الصحة والمجلس القومى للسكان أعد خطة تنفيذية لإشراك كل فئات المجتمع به من أجل انخفاض معدل الزيادة السكانية

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ظهر اليوم، 4 مستشفيات ومركزين طبيين، فى محافظة بورسعيد، برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عادل تعليب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، للوقوف على نسب إنجاز تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتفقدت وزيرة الصحة ومرافقيها مستشفى بورفؤاد العام، ومستشفى بورسعيد العام، ومستشفى المبرة للتأمين الصحى، ومستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام، ومركز على بن أبى طالب الطبى، ومركز طبى شرق النوادى، بمنطقة قبضايا فى محافظة بورسعيد.