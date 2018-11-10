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وزيرة الصحة تصل دمياط وتتفقد بنك الدم الإقليمى بالمحافظة

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:15 م
وزيرة الصحة تصل دمياط وتتفقد بنك الدم الإقليمى بالمحافظة وصول وزيرة الصحة لبنك الدم الإقليميى بدمياط
دمياط عبده عبد البارى
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وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الى محافظة دمياط لتفقد بنك الدم الإقليمى، وكان فى استقبالها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن بلازما الدم تجمع داخل المركز وفقًا للمعايير العالمية من البلازما التى استيرادها من الخارج، مشيرة إلى أن جميع مراكز نقل الدم التابعة لوزارة الصحة حاصلة على الاعتماد الدولى وتضم فرقا مدربة على أعلى مستوى.

وأكدت وزيرة الصحة، أن بنك الدم الإقليمى بدمياط سيفتتح خلال عدة شهور بتكلفة إجمالية تبلغ 13 مليون جنيه، وأنه يجرى إنشاء مراكز تجميع بلازما الدم وفقًا للمعايير العالمية من البلازما التى استيرادها من الخارج، مشيرة إلى أن جميع مراكز نقل الدم التابعة لوزارة الصحة حاصلة على الاعتماد الدولى وتضم فرقا مدربة على أعلى مستوى.

 


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