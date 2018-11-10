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وزيرة الصحة تتفقد 4 مستشفيات ببورسعيد استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:29 م
وزيرة الصحة تتفقد 4 مستشفيات ببورسعيد استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى جانب من الجولة
بورسعيد - السيد فلاح – محمد فرج
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، 4 مستشفيات ومركزين طبيين، فى محافظة بورسعيد، برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، للوقوف على نسب إنجاز تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

تأتى زيارة وزيرة الصحة لمحافظة بورسعيد، لمراجعة كافة المنشآت الطبية تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى سينطلق من المحافظة.

وتفقدت وزيرة الصحة ومرافقيها مستشفى بورفؤاد العام، ومستشفى بورسعيد العام، ومستشفى المبرة للتأمين الصحى، ومستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام، ومركز على بن أبى طالب الطبى، ومركز طبى شرق النوادى، بمنطقة قبضايا فى محافظة بورسعيد.

وأشادت وزيرة الصحة، بنسب إنجاز الأعمال بمستشفى بورفؤاد العام، مقارنة بالنسب التى شاهدتها فى الزيارة السابقة للمستشفى، قائلة "هذة معدلات غير مسبوقة"، ودعت إلى الاقتداء بما قامت به المستشفى من سرعة فى إنجاز الأعمال بمعدل قياسى، مشيرة إلى أنه سيتم الإنتهاء من جميع الأعمال فى 30 مارس 2019.

وطالبت وزيرة الصحة، خلال تفقدها مستشفى بورسعيد العام، بإنشاء جراج سيارات، متعدد الطوابق ضمن أعمال تطوير المستشفى لخدمة المرضى المترددين على المستشفى من المرضى والأطباء وأطقم التمريض، وطالبت الدكتور عادل تعليب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بالتنسيق مع الحى والمرور فى هذا الشأن.

وأبدت الوزيرة استيائها من تأخر الإنشاءات بمركز على بن أبى طالب الطبى وأمهلت المقاولون أسبوعين، لسرعة إنجاز الإنشاءات.

من جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن مستوى العمل بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات التى يتم تجهيزها لاستقبال منظومة التامين الصحى الجديدة وصل إلى مراحل متقدمة فى الأعمال الإنشائية والتجهيزات، مضيفًا، هناك تضافر من كافة الجهود بالمحافظة استعدادًا لتطبيق ذلك الحدث الكبير الذى نفتخر بتطبيقه ببورسعيد كأولى المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتوجهت الآن وزيرة الصحة إلى ديوان عام محافظة بورسعيد، ومن المقرر تغادر عقب لقائها مع محافظ بورسعيد بالديوان العام إلى دمياط لتفقد المركز الإقليمى لنقل الدم بمحافظة.

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورسعيد العام (2)
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورسعيد العام (2)

 

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورسعيد العام (3)
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورسعيد العام (3)

 

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورسعيد العام (4)
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورسعيد العام (4)

 

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورسعيد العام (5)
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورسعيد العام (5)

 

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورسعيد العام (6)
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورسعيد العام (6)

 

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورسعيد العام (7)
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورسعيد العام (7)

 

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورسعيد العام (8)
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورسعيد العام (8)

 

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورفؤاد العام (1)
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورفؤاد العام (1)

 

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورفؤاد العام (2)
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورفؤاد العام (2)

 

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورفؤاد العام (3)
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل في تطوير مستشفي بورفؤاد العام (3)

 

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مستشفي التضامن استعدادًا لبدء منظومة التأمين الصحي الجديدة (1)
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مستشفي التضامن استعدادًا لبدء منظومة التأمين الصحي الجديدة (1)

 

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مستشفي التضامن استعدادًا لبدء منظومة التأمين الصحي الجديدة (4)
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مستشفي التضامن استعدادًا لبدء منظومة التأمين الصحي الجديدة (4)

 

 

 

 


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