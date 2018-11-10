وزارة الآثار: المقبرة الجديدة بسقارة 90% ملكية.. واكتشفنا مقبرة جديدة

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن المقبرة المنتظر اكتشافها قريبا بسقارة، 90% ستكون ملكية وهذا واضح من مدخل المقبرة ومستوى انخفاضها والنقوش الموجودة على البوابة.

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن ظهور بوابة مقبرة جديدة أمس، عند رفع الرديم تمهيدا للإعلان عن الكشف الجديد، ولكن لم تفتح بعد، نظرا لإعلان الوزارة عن الاكتشاف الجديد بسقارة مشيرا الى أنه سيتم عنها بعد فتحها لاحقا.

وأضاف وزيرى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الأن بسقارة للإعلان عن الاكتشافات الجديدة بها، أنه تم اكتشاف أكثر من 200 قطة وبعض القطط بداخلها ممياوات قطط ، ومن أندر الاكتشافات فى مصر والعالم ممياء جعران.

وتابع: "لدينا صندوق به أكثر من 200 جعران، والمميز فى هذا الكشف هو لأول مرة يتم الكشف عن الجعران المحنط، وـوراق البردى، ولأول مرة يكتشف ممياء تمساح داخل كافر خارجى لتمساح، وهناك كوبرا من الخشب وداخلها ممياء ثعبان كوبرا.