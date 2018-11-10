ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم السبت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء ومتوسطة الشدة على القاهرة وخفيفة شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر و مديتني حلايب وشلاتين، والطقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 17 24

المنوفية 17 24

الغربية 16 23

البحيرة 17 23

الإسكندرية 16 23

بلطيم 17 24

مطروح 16 22

السلوم 15 23

سيوة 13 24

بورسعيد 21 23

دمياط 14 24

الزقازيق 16 25

الاسماعيلية 14 24

السويس 16 25

العريش 16 24

رفح 15 23

رأس سدر 16 24

نخل 08 22

نويبع 20 24

طابا 14 24

كاترين 08 19

الطور 17 25

شرم الشيخ 20 25

الغردقة 18 25

مرسى علم 19 25

الفيوم 17 25

بنى سويف 16 25

المنيا 14 25

أسيوط 14 25

سوهاج 15 26

قنا 16 26

الأقصر 16 27

أسوان 17 28

أبوسمبل 16 26

الوادى الجديد 13 28

شلاتين 20 29

ابو رماد 22 28

رأس حدربة 22 27

حلايب 23 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 31

المدينة 16 29

الرياض 19 27

المنامة 23 27

أبوظبى 24 32

الدوحة 26 29

الكويت 17 24

دمشق 09 17

بيروت 18 24

عمان 10 17

القدس 12 18

غزة 13 24

بغداد 14 23

مسقط 25 31

صنعاء 09 24

الخرطوم 18 33

طرابلس 16 24

تونس 13 18

الجزائر 11 18

الرباط 10 19

نواكشوط 23 36

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 2 0 16

اسطنبول 12 17

اسلام اباد 13 27

نيودلهى 15 29

جاكرتا 25 33

بكين 01 11

كوالامبور 27 33

طوكيو 14 22

أثينا 10 19

روما 09 19

باريس 11 13

مدريد 05 15

برلين 06 14

لندن 10 13

مونتريال 01 04

موسكو 01- 04

نيويورك 01 10

واشنطن 01 11