موجز أخبار 10 مساء.. "التعليم" تعلن وصول الدفعة الثانية من التابلت المدرسى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول الدفعة الثانية من التابلت المدرسى، وتم استلامها بالفعل من قبل الوزارة. وقال أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن نسبة ما وصل من أجهزة بلغت 55% موضحا أنه من المقرر استلام 150 ألف جهاز خلال الأيام المقبلة.

حسم بوروسيا دورتموند كلاسيكو ألمانيا بفوزه على غريمه التقليدى بايرن ميونخ بنتيجة 3 - 2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، فى قمة مباريات الجولة الحادية عشر من الدورى الألمانى.

أمرت سلطات فلوريدا السبت بإعادة فرز الاصوات فى انتخابات عضو مجلس الشيوخ وحاكم الولاية، وسط اتهامات متبادلة من المرشحين بالتزوير مما يغرق الولاية مرة أخرى فى دوامة فرز الأصوات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول الدفعة الثانية من التابلت المدرسى، وتم استلامها بالفعل من قبل الوزارة.

كشف الإعلامى توفيق عكاشة، أنه رفض عقدًا مع قناة النهار بقيمة مليون و400 ألف جنيه فى الشهر، بما يتجاوز 32 مليون جنيه فى السنة.

قالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بقطاع الصحة والسكان، أن تنظيم الأسرة المصرية أحد الحلول الأساسية لمعالجة الخلل السكانى ومواجهة الانفجار الذى تشهده البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة تنظم الآن جولات فى المحافظات للتعريف بمبادرة "الوسام" لمواجهة الزيادة السكانية، وتابع: "نقوم بتوعية السيدات من خطورة الانفجار السكانى..والمستشفيات العامة والمركزى بالمحافظات تقدم الآن خدمة بجودة عالية مع توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة.

أجرى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد مساء اليوم، جولة ليلية مفاجئة على خط الزقازيق بورسعيد فى نطاق منطقة شرق الدلتا، رافقه فيها رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل، وتفقد عددا من المزلقانات والبلوكات والمحطات للتأكد من تنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة والتزام العاملين بمهامهم الوظيفية، وكذلك مراجعة السجلات الخاصة بسلامة وأمان مسير القطارات.

أصدر مجلس نقابة الصحفيين، بيانا، أدان فيه الاعتداء السافر من رئيس نادى الزمالك، وبعض أفراد أمن النادى، على زملاء صحفيين ومنعهم من ممارسة حقهم كأعضاء جمعية عمومية من دخول ناديهم.

زار وفد من الفنانين مصابى الحادث الإرهابى الذى وقع الأسبوع الماضى على طريق دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، مغاغة، وذلك بمستشفى الشيخ زايد التخصصى بأكتوبر.

أثار ضاحى خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى، قضية اختفاء المعارض القطرى خالد الهيل، والذى يمثل شوكه فى حلق نظام الحمدين، حيث عادة ما يكشف جرائمه.

أكد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، على اتفاقه مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، على ضرورة استقرار الشرق الأوسط، الأمر الذى سيكون له تأثيرا إيجابيا على أسعار النفط.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة.