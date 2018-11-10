موانئ بورسعيد تستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم السبت 11 سفينة.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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