موانئ بورسعيد تستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم السبت 11 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.