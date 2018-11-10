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موانئ بورسعيد تستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:53 م
موانئ بورسعيد تستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم السبت 11 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 


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