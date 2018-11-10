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مطار القاهرة يستقبل 4 أفواج سياحية قادمة من إندونيسيا وروسيا والصين

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:00 م
مطار القاهرة يستقبل 4 أفواج سياحية قادمة من إندونيسيا وروسيا والصين مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولي وصول 4 أفواج سياحية، قادمة من إندونيسا والصين وروسيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية. 
 
وشهد المطار وصول فوجين سياحيين صينيين، ضما 216 سائحا قادمين من أبو ظبي ودبي الى متن الطائرتين التابعتين لشركتى الاتحاد والإماراتية، كما وصل فوج سياحى اندونيسي قادم اسطنبول في رحلة ترانزيت، بالاضافة إلى فوج سياحى روسي وصل القاهرة على متن الطائرة المصرية القادمة من موسكو.
 
وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بإنهاء اجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولي شرطة السياحة بالمطار، وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم. 
 
 

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