مصر تدعو لاستضافة القمة الدولية للسياحة والسفر

قدمت وزارة السياحة دعوة لاستضافة مصر للقمة الدولية للسياحة والسفر لإدارة الأزمات، فى أى مدينة مِن المدن السياحية بها، والتى يحضرها أكثر من 30 دولة حول العالم، فضلاً عن صناع السياحة حول العالم، وذلك بعد اختيار صناعة السياحة المصرية كنموذج للصلابة والقدرة على تخطى الأزمات هذا العام.

وألقت أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الكلمة الافتتاحية للقمة الدولية للسياحة والسفر لإدارة الأزمات، وذلك فى المؤسسة الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت الوزيرة، أن السياحة المصرية قادرة على تخطى العقبات واستعادة قوتها، وأكدت أن برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة الذى تقوم به وزارة السياحة الآن يهدف إلى النهوض بالقطاع وزيادة تنافسيته وجعله أكثر تحملاً للصدمات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن نجاح القطاع يأتى بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات القائمة عليه ومنها القطاع الخاص، حيث إن 98% من قطاع السياحة المصرى يمثله القطاع الخاص.