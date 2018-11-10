"مصر الخير" تشارك في تنمية سيناء وتأثيث المنازل فى قرية الجوفة النموذجية

كتب مدحت وهبة

شاركت مؤسسة مصر الخير، برئاسة الدكتور على جمعة، فى تنمية شمال سيناء من المرحلة الأولى لتطوير قرية "الجوفة النموذجية"، تم إنشاء لتصبح نواة لتجمع حضارى متكامل بوسط سيناء، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء وجهاز تنميةوتعمير سيناء. حيث قامت مؤسسة مصر الخير بتزويد 30منزلا بدويا في المرحلة الاولي بمتطلبات الإعاشة المتكاملة من الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وتجهيز القرية بكافة المرافق والخدمات، لتصبح منازل نموذجية، لافتة إلي أنه تم تسليم عقود المنازل الجديدة إلي المستحقين.

وأشاد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة ومؤسسة مصر الخير، في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية وتطويرالخدمات والمرافق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى والتى تهدف إلي توفير الحياة الكريمة لأبناء سيناء توفير القوافل الطبية وأيضا العمل على تطوير المدراس.

وأكد محسن محجوب، أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، أن مشاركة المؤسسة جاءت في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية سيناء المشاركة فى تلبية احتياجات أهالى شمال سيناء، وأيضا العمل على التمكين الاقتصادى وتوفير كافة مستلزمات حياة كريمة لأهالى شمال سيناء، وشاركت فى مشروع المرحلة الأولى لتطوير قرية "الجوفة النموذجية"، وتأثيث متكامل لـ 30 منزلا بالمرحلة الأولى وتم توفير الأجهزة الكهربائية وتقديم غرفه نوم كاملة وغرفة أطفال كاملة، وأيضا مطبخ وتجهيزات المطابخ والحمامات، وأيضا المضايف الخاصة باستقبال الرجال، وستقوم مؤسسة مصر الخير بتجهيز المنازل المرحلة القادمة بواقع 70 منزلا.