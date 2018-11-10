video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"مصر الخير" تشارك في تنمية سيناء وتأثيث المنازل فى قرية الجوفة النموذجية

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:50 ص
"مصر الخير" تشارك في تنمية سيناء وتأثيث المنازل فى قرية الجوفة النموذجية الدكتور على جمعة
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

شاركت  مؤسسة مصر الخير، برئاسة الدكتور على جمعة، فى تنمية شمال سيناء من المرحلة الأولى لتطوير قرية "الجوفة النموذجية"، تم إنشاء لتصبح نواة لتجمع حضارى متكامل بوسط سيناء، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء وجهاز تنميةوتعمير سيناء. حيث قامت مؤسسة مصر الخير بتزويد 30منزلا بدويا  في المرحلة الاولي بمتطلبات الإعاشة المتكاملة من الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وتجهيز القرية بكافة المرافق والخدمات، لتصبح منازل نموذجية، لافتة إلي أنه تم تسليم عقود المنازل الجديدة إلي  المستحقين.

وأشاد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة ومؤسسة مصر الخير، في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية وتطويرالخدمات والمرافق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى والتى تهدف إلي توفير الحياة الكريمة لأبناء سيناء توفير القوافل الطبية وأيضا العمل على تطوير المدراس.

وأكد محسن محجوب، أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، أن مشاركة المؤسسة جاءت في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية سيناء المشاركة فى تلبية احتياجات أهالى شمال سيناء، وأيضا العمل على التمكين الاقتصادى وتوفير كافة مستلزمات حياة كريمة لأهالى شمال سيناء، وشاركت فى مشروع المرحلة الأولى لتطوير قرية "الجوفة النموذجية"، وتأثيث متكامل لـ 30 منزلا   بالمرحلة الأولى وتم توفير الأجهزة الكهربائية وتقديم غرفه نوم كاملة وغرفة أطفال كاملة، وأيضا مطبخ وتجهيزات المطابخ والحمامات، وأيضا المضايف الخاصة باستقبال الرجال، وستقوم مؤسسة مصر الخير بتجهيز المنازل المرحلة القادمة بواقع 70 منزلا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر الخير تطلق "حملة الشتاء" فى جميع المحافظات

صور.. محافظ القليوبية يشارك باحتفالية مؤسسة مصر الخير بانتهاء مشروع التدريب

مصر الخير

تنمية سيناء

تأثيث

قرية الجوفة النموذجية




لا تفوتك
وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة