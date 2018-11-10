مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم والباجور وقويسنا

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، جولة مفاجئة على الخدمات الأمنية بمدينة شبين الكوم، وقام بالمرور على مطرانية شبين الكوم ومجمع المصالح ومركز وقسم شبين الكوم، وإدارة الترحيلات السجن العمومى وخدمات تأمين البنوك والكنيسة اليونانية والخدمات الميدانية بالمدينة، ونقطة شرطة شنوان ونقطة شرطة بى العرب بالباجور وكنيسة الباجور وديوان مركز شرطة الباجور والخدمات الميدانية بالباجور ونقطة إطفاء الباجور والخدمات الأمنية بالطريق الإقليمى، وديوان مركز شرطة قويسنا نقطة التفتيش الأمنية بميت أبوشيخة، للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام .

ووجه مدير الأمن باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة والأخطار الفورى عن أية ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة ومراعاة الأمن الشخصى والجدية والفاعلية والبعد عن الروتينية أثناء التواجد بالخدمة وحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم وحزم مع مراعاة حقوق الإنسان وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

كما وجه القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بالمديرية بمداومة المرور والمتابعة للخدمات .



جولة مدير أمن المنوفية على الأقسام الشرطية



جولة مدير أمن المنوفية على الأقسام الشرطية



جولة مدير أمن المنوفية على الأقسام الشرطية



جولة مدير أمن المنوفية على الأقسام الشرطية



جولة مدير أمن المنوفية على الأقسام الشرطية



جولة مدير أمن المنوفية على الأقسام الشرطية



جولة مدير أمن المنوفية على الأقسام الشرطية



جولة مدير أمن المنوفية على الأقسام الشرطية