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مخططو اغتيال ماكرون يعترفون بمحاولة قتلة بـ"سكين" ورجل اعمال هو المدبر

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:41 م
مخططو اغتيال ماكرون يعترفون بمحاولة قتلة بـ"سكين" ورجل اعمال هو المدبر ماكرون
كتب : أحمد علوى
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اعترف المتهمون بالتخطيط للاعتداء على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنهم أرادوا طعنه بالسكين أثناء مراسم الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.
 
ونقلت قناة "فرانس 2" عن مصادر في الشرطة الفرنسية أن المتهمين أفادوا خلال استجوابهم بأوصاف رجل أعمال سابق في الـ62 من عمره، هو جان بيار ب، وأنه العقل المدبر للهجوم.
 
وعثرت الشرطة أثناء تفتيش سيارة جان بيار، على سكين سيراميك قال المتهمون إنهم كانوا يعتزمون استخدامه في الاعتداء.
 
وأضاف المتهمون أنهم خططوا لتنفيذ الهجوم في 7 نوفمبر عند مشاركة ماكرون في فعاليات مدينة شارلوفيل ميزيار شرقي البلاد خلال التحضير لمراسم مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى التي سيحضرها عشرات الزعماء والقادة.
وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض على 6 أشخاص محسوبين على اليمين المتطرف، هم خمسة رجال وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 22 و62 عاما بتهمة "التخطيط للهجوم على رئيس البلاد".
 
وحسب المصادر، فقد أطلقت النيابة سراح اثنين منهم بعد وقت قصير من استجوابهما، فيما اعترف الأربعة الآخرون بالجريمة، ليصار إلى محاكمتهم.
 
 
 

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