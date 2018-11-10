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محافظ القليوبية يستقبل وزيرة الثقافة لتدشين الملتقى الإقليمى لشباب الجامعات

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:20 م
محافظ القليوبية يستقبل وزيرة الثقافة لتدشين الملتقى الإقليمى لشباب الجامعات زيارة وزير الثقافة لمتحف الحفريات بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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وصلت منذ قليل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لتدشين أعمال الملتقى الإقليمى الأول لشباب الجامعات المصرية، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى، تحت شعار "الثقافة والشباب فى المواجهة" وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث استقبلها الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بقصر ثقافة القناطر الخيرية.

وبدأ اللقاء بجولة لوزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم بقصر الثقافة، تضمنت متحف الحفريات والنحت ومكتبة الطفل بالقصر، واختتمت الجولة بتفقد مكتبة التكنولوجيا.

ويتضمن جدول الأعمال كلمة لكل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم يقسم الملتقى الى ثلاث ورش الأولى بعنوان "الشباب فى موقع المسؤلية" ويديرها الدكتور كمال غلاب نائب وزير التخطيط والمتابعة الأسبق والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات السابق، والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف السابق.

أما المرحلة الثانية فتأنى تحت عنوان، "الإدارة وريادة الأعمال" ويديرها كلا من الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وفى المرحلة الثالثة تأتى تحت عنوان الشباب والثقافة وتنمية المجتمع ويديرها رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه، ويختتم اللقاء بكلمة لرئيس الهيئة وإعلان توصيات الملتقى، ثم كلمة للدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وختام أعمال الملتقى.

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