محافظة أسيوط تبدأ اختبارات للدارسين بمحو الأمية وتعليم الكبار غدًا

أعلنت محافظة أسيوط عن إجراء اختبارات لمحو الأمية وتعليم الكبار بدءاً من الأحد القادم وحتى 22 نوفمبر الجارى وذلك بكافة قرى ومراكز المحافظة ضمن 4 دورات للامتحانات خلال العام المالى الجاري.

كان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط قد أكد على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لأنشطة الجهاز التنفيذى لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة موضحاً أن الدولة لا تألو جهداً فى القضاء على الجهل والأمية بين فئات المجتمع وغير المتعلمين لتنفيذ خطط التنمية المستدامة المنشودة وتحقيق رؤية مصر 2030 مشيراً إلى ضرورة تفعيل التواصل والتنسيق بين كافة الهيئات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار بالقرى والنجوع والوصول الى الفئات المستهدفة للقضاء نهائياً على الأمية.

وقال العميد مصطفى عبدالله مدير فرع هيئة محو الامية وتعليم الكبار بمحافظة أسيوط أن دروس محو الأمية وإجراء الإمتحانات سوف تكون بمدارس التربية والتعليم، والفصل الواحد، والتعليم المجتمعي، والجمعيات الزراعية، ومراكز الشباب، والمساجد موضحاً إنه من المقرر مشاركة 4 آلاف دارس فى هذه الدورة الإمتحانية التى تجرى خلال الفترة من 11 : 22 من الشهر الجارى مشيراً إلى أهمية التنسيق مع مسئولى محو الأمية والوحدات المحلية على مستوى المحافظة بالمرور والإشراف على الإمتحانات بالقرى والنجوع وذلك لمتابعة انتظام سير الإختبارات وضمان توفير الاحتياجات اللازمة.

وأوضح مدير فرع هيئة محو الامية وتعليم الكبار بمحافظة أسيوط أننا نهدف من خلال الهيئة ؛ محو الأمية وتزويد الدارسين بمهارات الكتابة والقراءة لتحسين حياتهم لأن مشكلة الأمية من أخطر المشاكل التى تواجه المجتمع وعلينا جميعاً مكافحتها والقضاء عليها مشيراً إلى اهتمام اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بهذا القطاع الهام وتقديمه لكافة التسهيلات وتنفيذ خطة الدولة بإعلان مصر خالية من الأمية عام2030م فضلاً عن توفير وتحفيز الخريجين والمعلمين للمشاركة فى منظومة تعليم الكبار ومحو أمية غير المتعلمين من خلال منح المعلمين مكأفاة شهرية قدرها 300 جنيه عن كل دارس ناجح بحد أدنى 10 دارسين بالفصل الواحد فى دورة مدتها 3 أشهر وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات بالمحافظة لتوفير أماكن لتلك الفصول على أن يتقدم الخريج إلى مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتسجيل بياناته الشخصية والتنسيق مع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة بعنوانها الكائن بالدور الاول بعمارة الاوقاف بميدان المجذوب بحى غرب أسيوط.