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ضبط ملح طعام غير صالح للاستهلاك وسلع غذائية فاسدة بالغربية

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:23 ص
ضبط ملح طعام غير صالح للاستهلاك وسلع غذائية فاسدة بالغربية ملح طعام فاسد - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط طن ملح غير صالح للاستهلاك، وزيت طعام مدعم، وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير اأمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط السياره رقم 513416 ملاكى الغربيه، قيادة "محمود س ع" 27 سنة، مقيم شارع حسن طه ثان طنطا، حال مرورها بشارع الجلاء دائرة القسم محمله بـ 15كرتونه زيت طعام تموينى مدعم، بكل كرتونه 12 زجاجه فى المحضر 1590 جنح أمن دولة طوارئ ثان طنطا.

وضبط "محمد ع ا" 42 سنة صاحب مصنع رنجه بدون ترخيص بقرية أبيار مركز كفر الزيات وبحوزته طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك فى المحضر 37845 جنح مركز كفر الزيات.

وضبط "محمود م ع" 26سنة صاحب سوبر ماركت بمنطقة المعاهده أول طنطا وبحوزته 148 عبوة مواد غذائيه منتهيه الصلاحيه فى المحضر 1804 جنح أمن دولة طوارئ أول المحلة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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