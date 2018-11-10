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ضبط أسلحة ومواد مخدرة وإزالة عشرات الإشغالات فى حملة أمنية بالجيزة

السبت، 10 نوفمبر 2018 10:16 ص
ضبط أسلحة ومواد مخدرة وإزالة عشرات الإشغالات فى حملة أمنية بالجيزة أسلحة نارية_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، ما أسفر عن ضبط 39 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، و9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

كما أسفرت حملة استهدفت شارع مستشفى الصدر عن تنفيذ 111 حكما قضائيا، و4 أسلحة نارية وبيضاء، وقضية مخدرات، بالإضافة إلى إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.

وشن ضباط أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن تنفيذ 8 أحكام قضائية، وضبط 9 بائعين متجولين، و2 خيال وجمال لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية، وإزالة عدد من مخالفات الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.

كما شارك ضباط شرطة المرافق فى الحملة التى استهدفت مدينة 6 أكتوبر، وقطاعى شمال وجنوب الجيزة، وبولاق الدكرور والعمرانية، حيث تمت إزالة ورفع عشرات المخالفات التى تتسبب فى إعاقة حركة السير بالميادين والشوارع الرئيسية ومحيط محطات المترو.

وواصل ضباط مباحث التموين حملات ضبط المواد الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر، وأسفرت حملة عن تحرير 61 قضية تموينية، من بينها ضبط تاجر لاتهامه بتجميع كميات من الدقيق المدعم لبيعها بالسوق السوداء، وضبط بحوزته طن من الدقيق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د.مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.


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