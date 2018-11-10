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صور.. بدء تنفيذ حملة "رسول الإنسانية" بالوادى الجديد احتفالاً بالمولد النبوى الشريف

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:22 ص
صور.. بدء تنفيذ حملة "رسول الإنسانية" بالوادى الجديد احتفالاً بالمولد النبوى الشريف حملة رسول الإنسانية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور محمد محمود بخيت مدير مديرية الأوقاف بالوادى الجديد انه تقرر البدء فى حملة "رسول الإنسانية" طوال شهر ربيع الأول، احتفالا بمولد سيد الخلق وحبيب الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من خلال الأمسيات والدروس والقوافل المستمرة طوال الشهر، بهدف التذكير بسيرته العطرة وأخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم.

وقال بخيت فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن الحملة يتم تنفيذها تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد حيث يتم تنظيم أمسيات دينية فى المساجد على مستوى مراكز وقرى المحافظة والتى يحاضر فيها أئمة خطباء المساجد المعتمدين ورجال الدين من المديرية للتعريف بعظمة وقيمة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف والاستفادة من السيرة النبوية العطرة فى إعلاء قيمة الإنسانية ونبذ العنف والتطرف.

 

حملة رسول الإنسانية (1)

حملة رسول الإنسانية 

 

حملة رسول الإنسانية (2)
حملة رسول الإنسانية 

 

حملة رسول الإنسانية (3)
حملة رسول الإنسانية 

 

حملة رسول الإنسانية (4)
حملة رسول الإنسانية 
 
حملة رسول الإنسانية (5)
حملة رسول الإنسانية 

 

حملة رسول الإنسانية (6)
حملة رسول الإنسانية 

 

حملة رسول الإنسانية (7)
حملة رسول الإنسانية 

 


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