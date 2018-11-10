صور.. الملك سلمان يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى قصر العوجا بالسعودية

كتب عبد الوهاب الجندى

استقبل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، فى قصر العوجا بالدرعية مساء اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بولى عهد أبوظبى، فى بلده المملكة، وناقشا الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"

ونقل صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أبدى الملك سلمان تحياته للشيخ خليفة.



لقاء ولي عهد أبو ظبي بالملك سلمان



الشيخ محمد بن زايد يقبل الملك سلمان