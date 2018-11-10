video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 08:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. الملك سلمان يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى قصر العوجا بالسعودية

السبت، 10 نوفمبر 2018 08:29 م
صور.. الملك سلمان يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى قصر العوجا بالسعودية الملك سلمان و الشيخ محمد بن زايد
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

استقبل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، فى قصر العوجا بالدرعية مساء اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بولى عهد أبوظبى، فى بلده المملكة، وناقشا الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"

ونقل صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أبدى الملك سلمان تحياته للشيخ خليفة.

لقاء ولي عهد أبو ظبي بالملك سلمان
لقاء ولي عهد أبو ظبي بالملك سلمان
الشيخ محمد بن زايد يقبل الملك سلمان
الشيخ محمد بن زايد يقبل الملك سلمان

 

الملك سلمان يستقبل ولى عهد أبو ظبي
الملك سلمان يستقبل ولى عهد أبو ظبي

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السعوديون يحصدون ثمار جولة "سلمان الخير".. الأهالى يستقبلون خادم الحرمين وولى العهد بالشعر والورود.. الملك سلمان يدشن 859 مشروعا تنمويا باستثمارات 23 مليار ريال وولى العهد يزور منازل المواطنين ويكرم المتميزين

الملك سلمان يستنهض الهمم ويدشن 259 مشروعا تنمويا فى حائل بـ7 مليارات ريال

الملك سلمان و الشيخ محمد بن زايد

ابو ظبي

الامارات

السعودية

العلاقات السعودية الاماراتية




لا تفوتك
مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة