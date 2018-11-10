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شكرى الجندى لـ"وائل الإبراشى": استخدام الوعظ بالمقاهى لا يصلح بالمرة

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:49 م
شكرى الجندى لـ"وائل الإبراشى": استخدام الوعظ بالمقاهى لا يصلح بالمرة النائب شكرى الجندى
كتب أيمن رمضان
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علق النائب شكرى الجندى، على إرسال الأزهر قوافل دعوية للمقاهى من أجل تثقيف روادها دينياً وأخلاقياً، قائلاً: "الجميع يحترم دور مؤسسة الأزهر الشريف فى الوعظ الدينى، بينما استخدام المقاهى والمقاهى الثقافية لا يصلح بها الوعظ بالمرة، لافتاً إلى أن هذه الفكرة تصلح فى مؤسسات الدولة الحكومية والمستشفيات وخلافه.

وأضاف "الجندى"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية"on e"، أن المقاهى بها المسلم والمسيحى ومختلف الأديان الأخرى والطوائف، الأمر الذى قد يترتب عليه دخول الشيخ أو الواعظ فى مشكلة أثناء وعظه على أحد هذه المقاهى، وتابع:"هذا منزلق قد يؤدى إلى الإهانة..ولو القهوة دى سمعتها مش ولابد ..ينفع الشيخ يقعد عليها؟..مينفعش أبداً الكلام ده..خاصة وأن زى الأزهر  يحترم بنفس احترام زى الشرطة والجيش".

 


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