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شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

السبت، 10 نوفمبر 2018 10:53 م
شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب محمد صلاح
كتب هيثم سلامة
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فى لقطة طريفة استمع كل من محمد صلاح وزميله لوفرين، اللاعبان فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، لأغنية "هدد" و"يا أجمل عيون" الشهيرة بـ"برج الحوت" للميجا ستار عمرو دياب، خلال ركوبهما السيارة، وتفاعل كل منهما مع كلمات الأغانى وسط جو من المرح والبهجة.

ونشر محمد صلاح، عبر حسابه على إنستجرام، فيديو عبر خاصية ستورى، وبعدها لقى تفاعلاً كبيرا على السوشيال ميديا.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انا بقالى ربع ساعه بضحككك😂😂😂😂😂

A post shared by اللي صلاح عملها كومنت😎♥️ (@mosalah__loverss) on

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو استعادة نغمة الانتصارات فى مباراة فولهام، بعدما تعادل ليفربول مع أرسنال بنتيجة 1 – 1 فى المباراة التى جمعتهما الجولة الماضية على ملعب "الإمارات"، فيما تعرض لهزيمة غير متوقعة أمام النجم الأحمر الصربى بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

 

 

 

 

 


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محمد صلاح

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عمرو دياب

اليوم السابع بلس




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