شاهد.. السيول تغمر الشوارع وتجرف السيارات فى الكويت "فيديو"

كتب هيثم سلامة

شهدت دولة الكويت، موجه من الأمطار العزيزة والسيول، مما أدى إلى إلحاق الضرر بممتلكات المواطنين والمقيمين، تقدم على أثرها وزير الأشغال العامة للشئون البلدية حسام الرومى، باستقالته من منصبه لتحمله المسئولية الأدبية.

فيديو ..

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السيارات تتكدس في شوارع الكويت بسبب الأمطار الغزيرة ، واستنفار جميع الجهات المختصة.

.#الكويت_الان #الكويت_تغرق

. pic.twitter.com/nvkjJRmi5W — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٩ نوفمبر ٢٠١٨

وانتشر عبر هاشتاج "الكويت الآن" فيديوهات للسيول التى أدت إلى تكدس السيارات فى الشوارع وانجراف بعضها، وسط حالة استنفار من القوات المدنية.

وكان قد أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التى تم استقبالها جراء موجة الطقس السيئ التى تشهدها الكويت حاليًا إلى 409 حالات، مشيرًا إلى أنه تم التعامل الفورى معها.