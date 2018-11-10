شاهد.. السيول تغمر الشوارع وتجرف السيارات فى الكويت "فيديو"

شهدت دولة الكويت، موجه من الأمطار العزيزة والسيول، مما أدى إلى إلحاق الضرر بممتلكات المواطنين والمقيمين، تقدم على أثرها وزير الأشغال العامة للشئون البلدية حسام الرومى، باستقالته من منصبه لتحمله المسئولية الأدبية.
فيديو ..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٩ نوفمبر ٢٠١٨
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السيارات تتكدس في شوارع الكويت بسبب الأمطار الغزيرة ، واستنفار جميع الجهات المختصة.
.#الكويت_الان #الكويت_تغرق
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وانتشر عبر هاشتاج "الكويت الآن" فيديوهات للسيول التى أدت إلى تكدس السيارات فى الشوارع وانجراف بعضها، وسط حالة استنفار من القوات المدنية.
#الكويت_تمطر #الكويت_الان— راس قمة😌🇹🇷 (@Rana2017Dr) ٩ نوفمبر ٢٠١٨
مع الاسف pic.twitter.com/iOnxLipU5E
وكان قد أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التى تم استقبالها جراء موجة الطقس السيئ التى تشهدها الكويت حاليًا إلى 409 حالات، مشيرًا إلى أنه تم التعامل الفورى معها.
#الكويت_الان pic.twitter.com/IjIDyvRd4q— مراقب برلمان الكويت (@k_u_w_a_i_t_aaa) ٩ نوفمبر ٢٠١٨
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