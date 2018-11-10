سيلفى لولى العهد مع طفل سعودى.. ووالده: تأكيد لتواضع الأمير محمد بن سلمان

كتب محمد عبد العظيم

حازت صورة السيلفى لأحد الأطفال مع الأمير محمد بن سلمان ولى العهد فى المملكة العربية السعودية، إعجاب الكثيرين، حيث تم تداول الصورة بشكل كبير.

سيلفى الأمير محمد بن سلمان

وفى هذا الإطار قال والد الطفل عبد العزيز العوض، أن تواضع ولى العهد وحب الجميع له، دفع نجله "فيصل" إلى أن يطلب التقاط هذه الصورة معه، وهو ما يؤكد تواضع ولى العهد وحب الجميع له، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "الوطن" السعودية.

يذكر أن هذه الصورة تم التقاطها خلال زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان إلى منقطة حائل نهاية الأسبوع الماضى، ويظهر فيها الطفل السعودى فيصل، وهو يتكئ على كتف ولى العهد من أجل التقاط الصورة السيلفى.



