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سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى واستروكس فى حملة أمنية بفايد

السبت، 10 نوفمبر 2018 06:48 م
سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى واستروكس فى حملة أمنية بفايد اللواء محمد فوزى مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد من القبض على عاطل بحوزته سلاح ناري "طبنجة معدلة 9مم " و5 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 200 جرام .
 
وكان اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام  الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه بالقبض على المتهم "عبدالرحمن.ن.ال " 25  عاما عاطل  ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح نارى"طبنجة معدلة 9مم" و52طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 200 جرام  ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
بمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهم بحيازته  للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح النارى  بقصد الدفاع  عن تجارته المحرمة.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 

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