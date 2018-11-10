روسيا وفرنسا تبحثان الأوضاع فى سوريا وأوكرانيا أواخر الشهر فى فرساى

أ ش أ

يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أواخر الشهر الجاري، تطورات الأوضاع في سوريا وأوكرانيا واتفاق إيران النووي.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن السفير الروسي في باريس أليكسي ميشكوف، اليوم السبت، قوله إنه يتم الاتفاق على التفاصيل فيما يتعلق باللقاء المقبل للوزيرين في مدينة فرساي، والذي يتناول حل الأزمتين السورية والأوكرانية، والوضع حول اتفاق إيران النووي، وأعرب عن الأمل أن يتمكن الوزيران من مناقشة القضايا الثنائية "بدقة".

وأوضح السفير أن العلاقات الفرنسية الروسية تحسنت بعض الشيء في الآونة الأخيرة وأصبحت إيجابية، مشيرا إلى تكثيف الاتصالات بين باريس وموسكو فيما يتعلق بالقضايا السياسية، وأكد ضرورة الاستفادة من اجتماع مجلس التنسيق لمنتدى "تريانون للحوار" 27 نوفمبر الجاري في باريس لتعزيز هذه الأهداف.