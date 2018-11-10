روسيا: لافروف يبحث هاتفيا مع نظيرته النمساوية تطورات قضية التجسس

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بحث وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف مع نظيرته النمساوية كارين كنايسل، خلال اتصال هاتفي، العلاقات بين موسكو وفيينا في ضوء اعتقال عقيد نمساوي سابق يشتبه بأنه يتجسس لصالح روسيا.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إلى أن لافروف أكد لنظيرته النمساوية أنه يتعين مناقشة أية مخاوف مشتركة محتملة من خلال قنوات الحوار الراسخة وعلى أساس الحقائق.

ومن جانبها، أعربت وزيرة الخارجية النمساوية عن أملها بألا يعكّر سلوك فيينا بشأن قضية التجسس صفو العلاقات مع موسكو.