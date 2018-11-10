رئيس هيئة قصور الثقافة: نحرص على تبنى برامج وأنشطة تلبى احتياجات الشباب

قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تولى اهتماما خاصا بالشباب وتحرص على تبنى برامج وأنشطة تلبى احتياجاتهم بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة ضمن برنامج عمل متكامل.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال كلمته بملتقي شباب الجامعات بالقليوبية، أن وزارة الثقافة هدفها بناء الإنسان المصرى، مشيرا الى ان الملتقى الأول لشباب الجامعات ثمرة تعاون بناء بين الهيئة و6 جامعات مصرية وهى القاهرة وعين شمس وحلوان،بنها،الفيوم وبنى سويف لإتاحة فرصة عظيمة أمام الشباب لتبادل الخبرات والأفكار والتصورات من أجل مستقبل أفضل لهم ولبلادهم.

وأضاف، أننا لا نملك رفاهية الحديث عن طموحات ورؤى، دون اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع، وأن الهيئة بموقعها التى تتجاوز 600 موقع فى كل المحافظات تمد يدها للجميع للتعاون البناء.

ويتضمن جدول الأعمال كلمة لكل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم يقسم الملتقي الى ثلاث ورش الأولى بعنوان "الشباب في موقع المسؤلية" ويديرها الدكتور كمال غلاب نائب وزير التخطيط والمتابعة الأسبق والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات السابق، والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف السابق.

أما المرحلة الثانية فتأني تحت عنوان، "الإدارة وريادة الأعمال" ويديرها كلا من الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وفي المرحلة الثالثة تأتي تحت عنوان الشباب والثقافة وتنمية المجتمع ويديرها رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه، ويختتم اللقاء بكلمة لرئيس الهيئة وإعلان توصيات الملتقى، ثم كلمة للدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وختام أعمال الملتقى.