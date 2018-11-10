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رئيس السكة الحديد يفاجئ بعض مواقع التشغيل على خط الزقازيق بورسعيد

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:05 م
رئيس السكة الحديد يفاجئ بعض مواقع التشغيل على خط الزقازيق بورسعيد الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أجرى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد مساء اليوم، جولة ليلية مفاجئة على خط الزقازيق بورسعيد فى نطاق منطقة شرق الدلتا، رافقه فيها رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل، وتفقد عددا من المزلقانات والبلوكات والمحطات للتأكد من تنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة والتزام العاملين بمهامهم الوظيفية، وكذلك مراجعة السجلات الخاصة بسلامة وأمان مسير القطارات.

وشدد رئيس الهيئة على العاملين بالوظائف الحرجة بمزلقانات نفيشة بالإسماعيلية وكذلك العاملين بالبلوكات بمحطتى نفيشة والإسماعيلية، بضرورة الالتزام بإجراءات وتعليمات السلامة ومراجعة السكك والتحاويل والأحواش والتأكد من تنفيذ برامج الصيانة المقررة والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، وناقش مع مسئولى المنطقة مدى تقدم العمل بمشروع كهربة إشارات بنها بورسعيد ومتابعة معدلات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى المخطط.

كما شدد على العاملين بمكتب تذاكر الإسماعيلية وناظر المحطة ومشرفى القطارات على حسن معاملة الركاب، كما التقى عددا من الركاب وتأكد منهم على تحسن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

يأتى ذلك ضمن الجولات الليلية المفاجأة التى يقوم بها رئيس الهيئة لإعادة الانضباط لكل العاملين بالهيئة وخاصة العاملين بالوظائف الحرجة والذى يتضمن مراجعة شاملة فى مواقع العمل وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى بهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات.

 


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النقل

السكة الحديد

بورسعيد




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