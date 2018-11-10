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رئيس اتحاد العمال: الرئيس السيسى مهتم بإحياء صناعة الغزل والنسيج

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:05 ص
رئيس اتحاد العمال: الرئيس السيسى مهتم بإحياء صناعة الغزل والنسيج جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتب محمود راغب - تصوير حسن محمد
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أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن النقابة العامة للغزل والنسيج تقدمت بروشتة علاج لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج منذ 5 سنوات.
 
وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال مؤتمر الاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس الثامن بالقاهرة، بمشاركة 12 دولة عربية تحت عنوان "الغزل والنسيج بين الواقع والمأمول"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم اهتماما بالغا بإحياء صناعة الغزل والنسيج، وتم الاتفاق مع الصين لإعادة إحياء وتطوير وهيكلة صناعة الغزل والنسيج.
 
وطالب المراغى بضرورة تكاتف وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والقوى العاملة مع اتحاد العمال لعودة صناعة الغزل والنسيج لسابق عهدها.
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (1)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (2)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (3)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (4)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (5)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (6)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (7)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (8)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (9)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (10)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (11)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (12)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (13)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (14)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (15)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (16)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (17)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (18)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (19)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (20)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (21)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (22)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (23)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (24)
 
 
 
 
 
 

 

 


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