حريق يلتهم محتويات شقة سكنية بسبب ماس كهربي بالمحلة

شهدت منطقة الرجبي التابعة لقسم أول المحلة بمحافظة الغربية، نشوب حريق داخل شقة سكنية، بسب ماس كهربي والتهمت النيران محتويات الشقة، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم إخماد النيران، قبل أن تمتد لباقي الشقق.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الرجبي، انتقلت 3سيارات مطافي، وتم إخماد النيران التي التهمت محتويات الشقة، وتبين ان سبب الحريق ماس كهربي، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

فى سياق منفصل، شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2370 هاربين من احكام، منهم 1742 حكم فى جنح الغرامات، و589 حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و 35 حكم فى مخالفات، و7 أحكام فى جنايه وتحصيل 50330 الف جنيه غرامات، تم ايداع المبلغ خزينه المحكمه وتولت النيابه العامه التحقيق.