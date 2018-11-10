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حبس طالب جامعى لابتزازه فتاة بفيديوهات فاضحة بالمقطم

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:20 ص
حبس طالب جامعى لابتزازه فتاة بفيديوهات فاضحة بالمقطم حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قرر خالد البارودي مدير نيابة الخليفة والمقطم الجزئية بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس طالب جامعى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بابتزاز طالبة وأهلها لإجبارهم على الزواج منها في منطقة المقطم. 

وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث الوثائق والمعلومات بوزارة الداخلية حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم المقطم بلاغا من والد الفتاة يفيد تهديد زميلها بالجامعة  لها بنشر فيديوهات فاضحة وصور على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة رفض أسرتها طلب الزواج. 
أسفرت التحريات وعد المتهم زميلته الطالبة بالزواج منها بعد نشوب قصة حب بينهما، وعلى إثرها ذهبت الطالبة الى مسكنه وتمت بينهما علاقة جنسية مثل الأزواج.

وعقب ذلك طلب المتهم من الطالبة إرسال فيديو فاضح لها، لعدم قيامه بإخبار أهلها بتلك العلاقة الجنسية، وعقب حصوله على الفيديو هدد والدها لإجباره على الزواج منها  إلا أنه رفض.

وقام المتهم بتهديد والد الطالبة عن طريق ارسال رسائل  عبر الهاتف المحمول والفيديو الفاضح الخاص بابنته، وهدده بنشره على مواقع الانترنت، إلا أن والدها رفض طلبه بالزواج منها وقام بابلاغ مباحث الانترنت والتكنولوجيا، وعلى إثر ذلك نشر المتهم فيديوهات الطالبة على النت.

تم القبض على المتهم بمعرفة مباحث قسم شرطة المقطم وتحرر المحضر رقم 12645لسنة 2018 جنح المقطم وأخطرت النيابة للتحقيق.
 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد من الصعيد

بنات عاوزه الدبح

يعنى عملت علاقه جنسيه معاه وطلب الزواج منها وفى الاخر ترفض بلا خيبه جوزهالو بدل الفضايح او خلص عليها وارتاح منها ومن العار الى جابتهولك رجاله اخر زمن

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