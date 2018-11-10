جنح حلوان تقضى ببراءة موظفة بنقابة التمريض من تهمة بث أخبار كاذبة

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بحلوان تفيد قيام "س.ف" موظفة بنقابة التمريض، ببث أخبار كاذبة ضد الدولة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لزعزعة الأمن والاستقرار بين المواطنين.

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليها داخل منزلها، وحرر محضر برقم 29377 لسنة 2018، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقضت المحكمة منذ قليل ببراءتها.



وقال محمود الدشناوي، وكيل نقابة محامين حلوان الفرعية، ومحامى المتهمة، إنه استند فى دفاعه أمام المحكمة إلى أن المتهمة لم تنشر أخبارا تكدر السلم العام وكل ما فعلته هو انتقاد انتخابات النقابة المنتمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، ولذلك ينتفى ركنى الجريمة المادى والمعنوى.