جامعة أسوان تحصد المركزين الأول والثالث بالمعرض الدولى للابتكار

أسوان - صلاح المسن

فازت جامعة أسوان بالمركزين الأول والثالث في المعرض الدولي الخامس للابتكار والذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمدينة نصر بالقاهرة خلال يومي 8-9 نوفمبر الحالي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صرح بذلك الدكتورعلي عباس دندراوي نائب رئيس جامعة أسوان السابق ومنسق جامعة الطفل في بيان قال فيه إنه في إطار رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان نجحت جامعة الطفل في الفوز بالمركزين الأول والثالث في المشروعات الابتكارية وذلك بعد تقييم دقيق من خلال لجنتين للتقييم وفى ضوء منافسة قوية وشريفة علي مستوي 11 جامعة للطفل

وأوضح أن الطفل المبتكر "ماثيو ماجد فيكتور"، 11 سنه، بجامعة الطفل بأسوان، حصل علي المركز الأول عن مشروعه في مجال الإلكترونيات، وعنوان مشروعه هو صناديق النفايات الذكيه و يهدف إلى خلق بيئة نظيفة خالية من النفايات والأمراض المختلفة والمساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب من خلال إستغلال تدوير القمامة في الصناعات المتخصصة كالسماد البلاستيك وتوليد الطاقة الكهربائية بالإضافة إلي أن المشروع سيسهم في زيادة الدخل القومي للدولة من خلال بيع تلك النفايات.

وأشار إلى أن جامعة الطفل بأسوان فازت أيضا بالمركز الثالث من خلال الطفلة المبتكرة هيا محمد أحمد، 12 سنه، عن مشروعها في مجال الهندسة الطبية بعنوان ثورة طبية بلا آثار جانبية والذي يهدف إلى تخيف الألم باستخدام تقنية LED وذلك من خلال شريحة الهيدروجين مع الثنائي الضوئي في تخفيف الألم والتئام الجروح والكسور الداخلية وانتظام الدورة الدموية موضع الكسر أو الالتهابات أو التمزق العضلي سواء أكان ذلك في عربات الإسعاف والسيارات والصيدليات المنزلية وعيادات الطب البيطري وعيادات العلاج الطبيعي